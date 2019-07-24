Хабаровск, 24 июля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Основная проблема при проведении проверок состояния безопасности палаточных лагерей — это отсутствие нормативного регулирования, рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в Госпожнадзоре.

Палатки

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Источник отметил, что детские оздоровительные лагеря подпадают под класс пожарной опасности Ф1.1, однако эта норма распространяется только на капитальные строения и не относится к палаточным лагерям.

«Таким образом, загородные или выездные палаточные лагеря в России не охвачены нормативным регулированием. В СССР к палаточным лагерям были соответствующие организационные требования, и более того, были требования к самим палаткам, которые изготавливались из брезента, пропитанного специальным негорючим составом. В настоящее время из чего изготавливаются палатки? Из прекрасно горящей синтетики», — рассказал эксперт.

Также эксперт отметил, что даже при получении прямого указания проверить состояние подобных палаточных лагерей у сотрудников Госпожнадзора просто нет для этого нормативных оснований.

«Если этот вопрос не отрегулирован, то, в таком случае, что именно подлежит проверке? По каким критериям оценивать безопасность лагеря?» — задаётся вопросом эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае погибла 11-летняя девочка, позже ещё трое детей скончались в медучреждении от обширных ожогов. Следствие задержало учредителя организации, которой принадлежит база отдыха, и директора детского лагеря.