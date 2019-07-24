Пекин, 24 июля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Власти Китая выразили протест Соединенным Штатам за введение санкций против китайских компаний, закупающих нефть у Ирана, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин на брифинге.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

«Мы решительно выступаем против применения Соединенными Штатами односторонних санкций. Китай выражает по этому поводу решительный протест и осуждение», — заявила она.

Хуа Чуньин добавила, что Пекин выступает против попыток Вашингтона оказывать давление на китайские компании. Она пообещала, что Китай предпримет все усилия, чтобы защитить интересы своих национальных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении санкций против китайской компании Zhuhai Zhenrong в рамках мер для «оказания максимального давления» на Иран. По мнению Вашингтона, компания нарушила законы США, осуществляя покупку нефти у Тегерана.