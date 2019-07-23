Москва, 24 июля, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Хорошими показателями назвал российский президент Владимир Путин данные по экономике Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2019 г. во время встречи с врио главы региона Казбеком Коковым в Кремле, сообщает пресс-служба администрации президента.

Kremlin.ru Владимир Путин и Казбек Коков

Рабочая встреча Путина и Кокова состоялась 23 июля. По словам врио главы Кабардино-Балкарии, за первые полгода регион смог выйти на рост по основным направлениям экономики.

«Индекс промышленного производства составил 102 процента, объём сельскохозяйственного производства составил 11,4 миллиарда, что, соответственно, получается 102,8% к прошлому году, аналогичному периоду», — сказал Коков.

Отмечается рост также в сфере строительства, в обороте розничной торговли, идёт приток туристов в регион. Не снижается темп роста объёма инвестиций в основной капитал: он находится на уровне 108%.

Растёт средняя по региону зарплата: темп составляет 2,5%. Уровень средней зарплаты в регионе 26 300 рублей.

Региону удалось снизить госдолг на 1,8 млрд рублей. Рост собственных доходов составил примерно 109%, и, благодаря этому, госдолг удалось снизить до восьми миллиардов рублей, при том, что он был 12 млрд рублей.

«Хорошие показатели», — оценил данные Путин.

Напомним, Коков возглавляет регион с сентября 2018 г. Выборы губернатора Кабардино-Балкарии состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.