Лиссабон, 24 июля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Не менее 39 человек пострадали от лесных пожаров, разгоревшихся в центральной части Португалии, сообщает газета Expresso.

Лесной пожар

Пожар начался в округе Каштелу-Бранку, а затем перекинулся на соседний округ Сантарен. Общая площадь, охваченная огнем, составляет около 8,5 тысячи гектаров. Как отмечает издание Portugal News, работникам противопожарных служб уже удалось на 90% локализовать пожар. В настоящее время представители властей выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 22 июля, местные власти сообщали о 33 пострадавших в результате лесного пожара в центральной части Португалии. Отмечалось, что среди пострадавших были как местные жители, так и пожарные.