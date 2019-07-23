Ереван, 24 июля, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Несколько некоммерческих организаций Армении требуют от нынешних властей страны дать политическую оценку «захвату государства» при прежних властях.

Захват

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, «Антикоррупционный центр Транспаренси интернешнл», «Фонд открытого общества — Армения», Фонд развития и защиты права и Клубом журналистов «Аспарез» представили 30 страничные замечания и предложения по проекту антикоррупционной стратегии Армении на предстоящие три года. Предложение дать оценку «захвату государства» было включено в этот документ. Следует отметить, что все подписавшие документ организации финансируются западными фондами и правительствами.

Почему «захват государства»? Представители гражданского общества ссылаются на международный опыт и утверждают, что процветавшую десятилетиями коррупцию в Армении следует характеризовать именно этим термином.

Артур Сакунц, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Речь идет о фальсификации результатов выборов, о захвате общественных ресурсов, присвоении средств массовой информации, преследовании политических оппонентов и активистов. То есть, мы здесь раскрываем проявления различных схем коррупции в разных сферах, а также ссылаемся на явление безнаказанности, которое явилось их результатом. Политическая оценка является обоснованием того, почему необходима реализация этой антикоррупционной стратегии. В противном случае мы считаем, что если не даются оценки, то эта стратегия, как бы эффективно мы ее ни реализовали, не дает достаточно гарантий того, что у нас больше не будет явления захвата государства, потому что это не должно стать только документом или делом этой власти»

По его словам, «захват государства» должен быть признан как в антикоррупционной стратегии, так и парламентом.

Правозащитник считает, что парламент должен выступить с заявлением, окончательный текст которого будет сформулирован и принят как гражданским обществом, так и правящими и оппозиционными фракциями парламента.

На вопрос, какой промежуток времени должно охватывать заявление о «захвате власти», Сакунц ответил: «Мы должны взять весь период независимости Армении до бархатной революции. Должна быть дана полная, а не фрагментарная оценка».