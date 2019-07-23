Пекин, 23 июля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Китай требует от США «убрать руки» от политического процесса в Гонконге, 23 июля передаёт агентство Associated Press.

doctorho Полиция Гонконга

«США должны знать одно: Гонконг — это Китай, и мы не допустим никакого иностранного вмешательства», — заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

Согласно заявлению представителя китайского МИДа, за рядом последних инцидентов в Гонконге стоят «официальные лица США».

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