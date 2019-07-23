Москва, 23 июля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Электронные паспорта граждан России, начать внедрение которых планируется с 2020 года, будут оборудованы чипами нового поколения. Об этом 23 июля сообщают «Известия» со ссылкой на главного конструктора НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) Александра Кравцова.

Government.ru Брифинг Максима Акимова по завершении совещания о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации

Отмечается, что новые микросхемы позволяют хранить вдвое больше информации, чем аналоги, используемые в настоящее время в России. Так, применяемые сегодня в загранпаспортах чипы могут хранить до 72 килобайт информации, тогда как новые позволят загружать до 144 килобайт данных.

«Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — сказал Кравцов, подчеркнув, что «размер чипа и его защищённость остались прежними».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе вице-премьер Максим Акимов сообщил, что начать работу по внедрению электронных документов в России планируется летом 2020 года, а с 2022 года будет прекращена выдача бумажных паспортов нынешнего образца.