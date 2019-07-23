Лондон, 23 июля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Авиакомпания British Airways не смогла добиться судебного запрета объявленной ранее забастовки пилотов, 23 июля передаёт агентство Reuters.

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Тем не менее британская авиакомпания намерена подавать апелляцию на решение суда о разрешении забастовки профсоюза BALPA.

«Мы очень разочарованы сегодняшним решением… и будем использовать все возможности для защиты летних каникул тысяч наших клиентов» , — говорится в заявлении British Airways.

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