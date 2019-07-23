Москва, 23 июля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Решение о прекращении военных действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках во многом зависит от действий нового парламента Украины. Об этом заявил спикер Госдумы в ходе интервью в эфире телеканала «Россия-24» 23 июля.

ИА Красная Весна Война в Донбассе

«Прекратится война в ДНР и ЛНР? Это также решение, которое во многом зависит от нового парламента. Вот это можно будет обсуждать», — заявил Володин.

По его словам, сегодня рано делать какие-либо прогнозы или выводы. Так, для этого нет никаких решений или поступков с украинской стороны.

«Вот будут решения, будем их обсуждать», — отметил Володин.

По его словам, оценить эффективность действий украинских властей и их намерения разрешить конфликт в Донецке и Луганске можно будет только после того, как начнется широкое обсуждение сложившихся проблем. Между тем PФ не будет оставаться в стороне, подчеркнул спикер Госдумы.

«Вот если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же минских договорённостей. Это уже в полномочиях выборной Рады парламента Украины», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялись выборы в Верховную раду Украины.