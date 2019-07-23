Затулин стал спецпредставителем Госдумы по вопросам миграции и гражданства
Москва, 23 июля, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин утверждён на пост спецпредставителя нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства. Соответствующее постановление Госдума РФ приняла сегодня, 23 июля.
Отмечается, что эта должность введена впервые и необходимо принятие Государственной думой положения о полномочиях и внесение соответствующих поправок в регламент Госдумы.
Как отметил утверждённый в новой должности Затулин, в своей работе он планирует сосредоточиться на репатриации соотечественников в Россию.
Депутат напомнил, что для ускорения законотворческой деятельности в сфере миграции и предоставления гражданства РФ российским соотечественникам вопросы миграции, репатриации и гражданства в ведение Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Ранее эти вопросы находились в ведении Комитета по гражданскому обществу, вопросам общественных и религиозных объединений.
Затулин подчеркнул, что «16 законопроектов у нас лежат в портфеле, который передается от одного комитета другому» и необходимо принимать решения. Депутат акцентирует внимание на необходимости работы с обращениями соотечественников, «обращать внимание на то, что говорят люди, у них очень много жалоб и претензий», для чего предлагает создать общественную приёмную спецпредставителя.