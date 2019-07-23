Москва, 23 июля, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Ополченцы Дагестана совершенно заслуженно получили статус ветеранов боевых действий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24» 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Мы приняли решение в Госдуме, уже поддержав закон в третьем чтении, во исполнение как раз поручения президента и его решения, которое он принял в ходе «прямой линии», когда жители Дагестана обратились к нему с просьбой приравнять тех, кто участвовал в этой контртеррористической операции, противостоянии и недопущения боевиков на территорию Дагестана, нашей страны», — отметил Володин.

Теперь все граждане, участвующие в тех событиях, приравнены к участникам боевых действий и им полагаются соответствующие льготы.

«Статус участника боевых действий — это заслуженно. Сегодня станет неотъемлемой частью вот того поступка, который совершили наши граждане в непростое время, 1999 году, когда враг пришел на территорию республики и пытался захватить нашу страну. Террористов отбили, и сегодня заслуженное решение — награда нашла своих героев», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении закон, который приравнял участников ополчения 1999 года в Дагестане к ветеранам боевых действий. Володин напомнил, что о необходимости таких действий заявил президент PФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».