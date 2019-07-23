Пекин, 23 июля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты составил на 23 июля 6,8818 юаней за доллар США, сообщает агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Юань и Доллар

За прошедшие сутки юань ослаб к доллару на 59 базисных пунктов. По данным на 16 июля курс китайской валюты составил 6,8710 юаней за доллар США.

Отметим, что за последние месяцы юань пережил период падений и взлетов. Ослабление курса последних месяцев связано, по мнению ряда экспертов, с торговыми войнами, развязанными США против Китая.