Москва, 23 июля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Риска сокращения урожайности из-за массовой гибели пчёл нет, сообщает 23 июля Минсельхоз РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчёлы

По данным ведомства, по состоянию на 19 июля доля погибших пчёл составляет 1,3%. Этот показатель в министерстве оценивают как не угрожающий риском сокращения урожая.

Напомним, массовая гибель пчёл в России зафиксирована в мае — июне 2019 года, в основном — в центральной части страны, а также в южных областях. Предположительно, пчёлы начали погибать из-за пестицидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы ассоциации пчеловодов и переработчиков пчёлопродукции Альфира Маннапова, экономика заметно пострадает, если доля погибших пчёл дойдёт до 60%.