Москва, 23 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Проведённая врачами терапия семилетней девочки из Ингушетии, жестоко избитой родной тётей, позволила избежать ампутации левой руки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Тем не менее из-за тугого бинтования руки дома, возможно, в течение более двух дней, произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность. Полное восстановление конечности может занять очень длительное время.

Что касается правой руки ребёнка, то у врачей ещё есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, чтобы определить потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации.

«Девочку постепенно стали ставить на ножки. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной», — сообщили в пресс-службе НИИ.

Состояние девочки остаётся стабильным. Отмечена положительная динамика в заживлении ожогов ягодиц.