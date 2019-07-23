Турин, Италия, 23 июля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Акции футбольного клуба «Ювентус» на миланской фондовой бирже утром во вторник, 23 июля, подорожали на 2,1%, передает Affari Italiani.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Издание отмечает, что днем ранее суд снял обвинения в изнасиловании с самого известного игрока «Ювентуса» — Криштиану Роналду.

Два события связаны: поскольку ничто не угрожает карьере игрока, растут и шансы клуба на завоевание трофеев, полагают наблюдатели.