Анкара, 23 июля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Избрание Бориса Джонсона премьер-министром Британии может стать новым периодом в турецко-британских отношениях, заявил 23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляя 77-го главу правительства Британии с избранием на должность.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом турецкий президент сообщил на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Бориса Джонсона в качестве 77-го премьер-министра Великобритании, желаю успеха и верю, что это станет новым периодом турецко-британских отношений, которые станут ещё лучше», — написал Эрдоган.

Предыдущая глава британского правительства Тереза Мэй ушла в отставку в июне текущего года, не сумев урегулировать проблемы выхода Британии из ЕС и преодолеть раскол в своей политической партии.

Борис Джонсон должен занять пост премьер-министра Британии 24 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Лондоне были оглашены результаты голосования по вопросу нового главы британского правительства.