Ростов-на-Дону, 23 июля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2019 года в агропромышленном комплексе (АПК) Ростовской области произошёл спад объёмов продукции сельского хозяйства. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 23 июля, объём сельхозпродукции составил 53,2 млрд рублей, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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«Причиной является приостановка деятельности крупных производителей: «Евродон», «Донстар», «Мишкино» и некоторых других. Конечно, здесь не засчитан ещё тот объем продукции, который будет по результатам уборки ранних зерновых», — отметил глава региона Василий Голубев.

По словам губернатора, власти намерены возобновить работу предприятий через привлечение инвесторов или операционных партнёров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что животноводы Ростовской области не могут нарастить темпы производства. Отрасль находится в упадке. Так, в период с января по июнь 2019 года произведено 132,3 тыс. тонн скота и птицы на убой — на 41,6% ниже показателя за первое полугодие 2018-го. Производство яиц также упало на 12,2%. В плюсе оказалось пока лишь производство молока — рост составил 0,4%.