Киев, 24 июля, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Практически всю свою постсоветскую историю Украина пытается следовать антироссийской логике, изобретая для этого различные политические концепции. Приближающийся на избранном пути крах заставляет задуматься о том, какая политическая программа могла бы стать для Украины спасительной, о чем рассуждает автор Александр Халдей.

Медаль СССР «За оборону Севастополя». 1942

Потеря территорий нынешней Украиной не есть следствие чьей-то злой воли, а всего лишь оборотная сторона потери суверенитета и каких-либо перспектив, что чутко понимает население, стремящееся обрести уверенность. Уверенность же в нынешней украинской реальности может быть только в том, что завтрашний день может быть страшнее дня вчерашнего. Связано это с тем, что украинская верхушка и верхний слой населения, работающего на ее обслуживание, перестали мыслить себя в связке с будущим как бы собственной страны. Всё вылилось в организацию работ по налаживанию вахт — урвать побольше, заручиться поддержкой западного заказчика и удрать.

В настоящий момент Украины выполняет этот номер под чутким руководством США, полуколонией которых она, по существу, и является, поэтому всякие переговоры с Россией, исходя из вышеуказанного, всего лишь фигура речи и не более. Россия понимает бесперспективность договоренностей с абсолютно несамостоятельным образованием. Особенно четко это проявляется в постановке т.н. «крымского вопроса», население Крыма в едином порыве вернулось в Россию, а население Донбасса до сих пор недоумевает, почему Россия не взяла под свое крыло и их. При таких умонастроениях выход для Украины состоит только в замене работающих против ее интересов элитариев на истинно национальную элиту, которая начнет действительно работать на благо и нужды своего народа. Тогда и России будет с кем поговорить в Киеве.

Читайте статью Александра Халдея «Украинцы так и не поняли, почему они потеряли Крым».