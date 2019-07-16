16 июля 2019 | Время чтения 10 мин

Гражданская война на Украине – это следствие курса на защиту американских интересов в ущерб украинским, и это факт, признание которого является первым непременным условием к национальному спасению. Половина населения Украины не хочет той модели государства, что навязывается радикалами с помощью США.

Александр Халдей, , 16:19 — REGNUM

Всякая политика при долгих неудачах выгорает в своих основаниях так же, как выгорает психика отдельного человека, который длительное время прилагает усилия, но терпит поражение. Политический класс постсоветской Украины сумел добиться полного влияния на умы своего населения, но не сумел добиться поставленных целей. Отделившаяся от СССР Украина полностью утратила суверенитет, лишилась экономики и перспектив на улучшение состояния и, как следствие, начала терять территории.

Медаль СССР «За оборону Севастополя». 1942

Прежний политический курс, проводимый на Украине с 2004-го, а особенно с 2014 года, привел в полный тупик и к катастрофе, откуда нет выхода. Первые представители украинской элиты начали это понимать только сейчас, что выразилось в их заявлениях, за которыми последовали попытки начать переговоры с Россией.

Недавно в Россию приехала группа влиятельных украинских политиков, относящих себя на Украине к оппозиционным силам. Это был сначала Виктор Медведчук, потом Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Тарас Козак. Они встретились с Дмитрием Медведевым и провели откровенные переговоры по всему кругу вопросов, касающихся отношений Украины и России.

При каждой встрече представители Украины, к какой бы политической группе они ни относились, начинают разговор с того, что делают заявление об украинской принадлежности Крыма. Вадим Рабинович подчеркнул, что ни один украинский политик «не скажет другого, и России следует с этим жить и думать, что делать».

Можно сказать, что все, кто так говорит, делают это для отвода глаз своих домашних радикалов, которых боятся и которым демонстрируют суровую решимость. В России относятся к этому маленькому театру с пониманием и ждут, когда отзвучат формальные заявления, и стороны перейдут к тому, ради чего встретились, — к обсуждению проблем с целью поиска способа их решения.

Но на самом деле на этих переговорах Россия вовсе не собирается искать решения украинских проблем, так как они созданы не Россией, а самой Украиной. И переговоры носят воспитательный характер, когда другую сторону информируют о существующем для них коридоре возможностей. И думать, как с этим жить и что делать, должны не в России, а на Украине. В реальности все это прекрасно понимают.

Главной проблемой Украины является отсутствие там укорененного в стране политического класса. Это может казаться парадоксом: самая радикально националистическая элита обвиняется в предельной неукорененности в создаваемом ею государстве, но это так. Действующая политическая элита Украины предельно не укоренена в интересах страны, так как действует исключительно в собственных корыстных интересах, которые состоят в личном обогащении и последующей эмиграции с вывозом и сохранением богатства за пределами Украины. Это гетманы, но не национальные политики.

Разумеется, поскольку в таком случае вся их судьба оказывается в руках США, то и действовать они начинают не в интересах своего государства, а в интересах Вашингтона. И главной задачей их пропаганды на Украине становится убедить население в том, что интересы США и Украины совершенно идентичны.

Добиться этого оказалось несложно, но вот результаты оказались совершено катастрофическими. Крым и ключевая часть Донбасса ушли из такой Украины и категорически не желают туда возвращаться. Восточные территории ненадежны и затаили ненависть. И теперь именно Украине «следует с этим жить и думать, что делать».

Правящий класс Украины весь целиком и полностью мечтает перебраться в США и время пребывания на Украине рассматривает как условие такого переезда. Он, как вахтовый работник, терпит временные неудобства ради последующего вознаграждения в виде суммы денег и права ими пользоваться вне Украины.

Единственной настоящей национальной идеей Украины является эмиграция. Те, кто завяз на Украине, крайне этим огорчены и завидуют тем, кто уже вырвался и отбыл свой срок. Активы за границей и вторые гражданства у украинской элиты есть, а вот свободы уехать и всем этим воспользоваться нет. США требуют оставаться и продолжать нужную им политику. Право на остаток жизни «на маленькой ферме с голубым бассейном», как мечтал «папаша Мюллер», они пока не получили.

При таком положении дел украинский политический класс не способен преследовать украинские национальные интересы, какими бы эгоистическими они ни были. Ибо настоящая предельная корысть и запредельный эгоизм в идеале требуют от правящего класса Украины сохранения наилучших отношений с Россией ради максимального извлечения выгод из этого положения.

В нейтральной Украине не только все было бы хорошо с нефтью и газом, с кооперационными связями с Россией и сохранением уровня жизни населения, но и с территориальной целостностью. И этот предельный национальный украинский эгоизм и являлся бы истинным выражением настоящих украинских национальных интересов. Ибо единственным национальным интересом любого народа является стремление хорошо жить.

Но какая хорошая жизнь может быть у Украины, предоставляющей свою территорию в качестве плацдарма для военно-политического блока, враждебного России? Какой глупостью нужно обладать, чтобы верить, что Россия смирится с этой угрозой и не разрушит украинскую «мрию» о том, чтобы у них таким способом «все было, и им ничего за это не было»?

Самый простой анализ по сопоставлению потенциалов России и Украины говорит о том, что прямого столкновения с Россией проамериканская Украина не выдержит. А сталкиваться напрямую с Россией сами США и Европа не пожелают никогда. Только руками Украины.

Следовательно, поражение Украины, ставшей полем боя России и США, неминуемо. Причем с превращением в руины в буквальном смысле слова. Соответствует ли это не только национальным интересам Украины, но и интересам самих украинских элит, превращенных в обезьян, таскающих своими руками каштаны из огня для элит американских?

Украинская элита привела Украину к катастрофе, и пока она остается у власти, катастрофа будет продолжаться. Вместо того, чтобы предупреждать Россию о том, что ей жить с тем, что каждая украинская делегация будет начинать переговоры с заявления о том, что Крым — это Украина, настоящей национальной украинской элите следует полностью ликвидировать на Украине радикальных националистов и лишить их всякой внешней поддержки.

Нужно дорасти до понимания необходимости прекратить видеть смысл своего существования в обеспечении интересов США и вспомнить о своих собственных интересах. Осознать, что интересы США и Украины не совпадают и не могут совпадать, просто в силу разной географии и разной истории. Понять, что необходимо устранить инфраструктуру американского господства над политикой Украины, выставить США на равноудаленную дистанцию с Европой, Россией и Азией. Перехватить власть у национальных предателей, маскирующихся под патриотов, и полностью разгромить всю их ресурсную базу.

Без всего этого ритуальные заявления об украинском Крыме будут вечными и ничем не будут отличаться от японских заявлений о японских Курилах. Вернуть Крым в отдельную от России Украину — это утопия, тем паче в Украину, России враждебную. Объединиться с Крымом Украина может лишь в одном с Россией государстве.

Никакие заявления к изменению положения не приведут. Можно еще лет двести играть в эту игру, но пора понять, что с американскими колониями Россия не ведет равноправных переговоров, не соблюдает интересы колониальной американской администрации и применяет политику всяческого сокрушения их геополитических ресурсов. Первым из которых является контроль территорий, близких к России и представляющих угрозу ее национальной безопасности.

Для такого контроля России не приходится ничего делать. Если Курилы вернулись в Россию по итогам войны, то крымчане сами на референдуме занесли Крым в Россию буквально на руках, едва им дали возможность это сделать. Жители Донбасса крайне обижены, что им из России не дали возможности пройти по пути Крыма. Но и на самих территориях Украины, близких к России, царят антиукраинские настроения. Духовный раскол прошел внутри самой Украины, и никакая Россия не смогла бы это инспирировать.

Вот материал с сайта «Русская весна», и понятно, что на украинских ресурсах этого никогда не опубликуют. Здесь от лица украинского журналиста описан прием, который его семье оказали в Запорожье, в городе Бердянске.

«В курортном городе Бердянск (Запорожская область) киевского журналиста Вячеслава Гармаша настигла зрада. Во время прогулки по побережью с женой и сыном он попросил разрешения пройти через территорию частного отеля, поскольку часть пляжа вплоть до самой воды была перегорожена. Персонал, услышав украинский язык, ответил матом.

Как рассказала жена Гармаша на своей странице в соцсети, в ответ они услышали: «Валите (матерный аналог — прим. РВ), по дороге. «Мы тут живем не по вашим дебильным украинским законам, мы тут все за Россию», — именно так ответил охранник, утверждает жена пропагандиста.

После угроз туристов вызвать полицию он добавил: «Вызывай, они здесь тоже за Россию, и это ты поедешь в обезьянник».

«Живешь в своей стране, говоришь на родном языке, а тебе угрожают и унижают», — сокрушается жена журналиста, приложив фотографии места конфликта и добавив, что они нигде такого не встречали, даже в Славянске.

Самым показательным стал ехидный комментарий к статье: «Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц, городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и язык, на котором они говорят, — вероятно, вы строите свое государство на чужой территории».

Вот с чем жить нынешней украинской элите и думать, что делать. Этого состояния умов своего народа она добилась сама, ведомая американскими кукловодами и встав к ним в услужение. Едва киевская власть треснет очередным Майданом, вся Восточная Украина пойдет путем Крыма, и никто с этим ничего не сможет поделать. Не потому ли теперь Вашингтон так категорически не приемлет никаких новых Майданов?

До тех пор, пока государственность на Украине будут строить американцы, Украина будет терять земли, население и экономику. Проблема суверенитета элит Украины — самая главная проблема, из которой вырастают все прочие. Вплоть до потери территориальной целостности.

Гражданская война на Украине — это следствие курса на защиту американских интересов в ущерб украинским, и это факт, признание которого является первым непременным условием к национальному спасению. Половина населения Украины не хочет той модели государства, что навязывается радикалами с помощью США.

Радикалы лишают Украину суверенитета и тянут в болото гражданской войны, в процессе которой происходит распад территорий. Пока это не стало частью политического сознания всего украинского общества, положить предел распаду невозможно.

Пока на Украине не поймут причины происходящей с ними беды и не прекратят искать решения своих проблем в Москве, беда будет продолжаться. Проблема Украины не в Москве и даже не в Вашингтоне. Проблема Украины в Киеве. Какие-то проблески понимания этого начали возникать, но до полного исцеления украинскому обществу еще очень далеко. Ему еще предстоят долгие годы иллюзий, лишений, разочарований и потерь.

И если местные элиты не станут копировать стремление к суверенитету элит России, спасти Украину не сможет никто и ничто. Возвращение Донбасса, случись оно на условиях признания за ним особого статуса, не решит проблемы проамериканской Украины, а усилит их. Противоречия и конфликт ценностей добьют официальную украинскую прозападную государственность.

Отказ от признания над собой власти США обрушит нынешние украинские элиты, но спасет Украину. Нельзя сводить способность защищать украинские национальные и государственные интересы только к нынешней марионеточной элите. Она не справилась с этим заданием и должна уйти.

Настоящая национальная элита Украины должна понимать ее особое положение, защищать его и не вталкивать в чужие союзы на положении примака, инструмента или прислуги. Если союз не дает Украине улучшения положения и строится за ее счет, он не должен приниматься. Россия таких союзов Украине не предлагает, в отличие от Запада. Никто в России им «не скажет другого», и именно Украине «следует с этим жить и думать, что делать». И думать быстрее, потому что времени у Украины остается все меньше и меньше.