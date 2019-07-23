Москва, 23 июля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. В связи с трагедией в детском палаточном лагере под Хабаровском лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову очевидно, что нормы, регулирующие детский отдых, не дают результатов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Mchs.gov.ru Сгоревшие палатки

«Очевидно, что эта работа не закончена и не дает результатов. А в регионах тогда пошли по пути тотальных запретов, просто прикрыли большую часть палаточных лагерей. Это тоже неправильно. Нужно не запрещать целую сферу детского отдыха, а заниматься системным регулированием и развитием отрасли», — заявил Миронов.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что на протяжении последних трех лет правительство откладывает разработку специального закона о детском отдыхе. Сейчас эту сферу регулируют более 500 нормативных актов, указывают эксперты. Единого обобщающего документа нет до сих пор.

«Я убежден, что все аспекты организации детского отдыха — безопасность, качество питания, подготовку кадров — нужно передавать на федеральный уровень. Также необходимо вернуть федеральное финансирование системы детских лагерей», — отметил Миронов.

В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись.