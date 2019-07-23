Барнаул, 23 июля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Агробизнес в Алтайском крае переживает не лучшие времена не только из-за высоких цен на ГСМ и низких — на зерновые. С лета 2019 года к этим проблемам добавилась ещё и небывалая засуха. Пока власти региона решают: вводить режим ЧС или подождать выпадения осадков, учёные Алтайского госуниверситета (АлтГУ) уже сделали неутешительный вывод: «При самых драматичных сценариях (отсутствие осадков) сложившаяся ситуация может привести к значительным потерям урожая в указанных районах Алтайского края».

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

Основания для таких мрачных прогнозов имеются. Доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Андрей Бондарович, ссылаясь на данные университетской метеорологической станции «Полуямки», пояснил, что при стандартном вегетационном периоде в хозяйстве «Партнер» Михайловского района, которое выбрано базовым хозяйством для реализации программы по цифровизации АПК Алтайского края, сложилась критичная ситуация.

Андрей Бондарович «В июле 2019 года (до 21 июля) выпало только один мм осадков! Для сравнения в июле 2016-го выпало 141,7 мм, а в такой же период 2018 г. — 80,5 мм! Критичность ситуации подтверждают и данные почвенно-гидрологических станций: влага на глубине до 60 см с 8 июля 2019 года находится в недоступной для растений форме, и наблюдается тенденция к дальнейшему иссушению почвы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наиболее серьёзная ситуация из-за засухи сложилась в Ключёвском, Михайловском и Угловском районах Алтайского края, где уже наблюдается гибель посевов.

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Но власти региона до сих пор не объявили режим ЧС. Несвоевременно такая нужная для поддержки крестьян мера была введена и в аграрном сезоне 2018 года. В Алтайском крае как раз менялась власть. На место губернатора-долгожителя Александра Карлина пришёл красноярский чиновник, а в прошлом бизнесмен Виктор Томенко. По сравнению с этим событием проблемы АПК края отошли на второй план. Но это не позволило многим фермерам обосновать полученные убытки и вовремя рассчитаться по взятым обязательствам. Как следствие — кредиторская задолженность значительно увеличилась, появилось больше банкротов среди аграрных хозяйств.

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