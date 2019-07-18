Барнаул, , 13:13 — REGNUM

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи на сельскохозяйственных полях. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Александра Чеботаева, наиболее серьёзная ситуация сложилась в Ключёвском, Михайловском и Угловском районах, где уже наблюдается гибель посевов.

Так, к примеру, в Угловском районе летний дождь видели лишь 15 июня. А всего за месяц там выпало не более 12 миллиметров осадков, что более чем вполовину ниже нормы. И это при том, что температура воздуха держится в пределах +30° С.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году посевная площадь всех сельхозкультур в Алтайском крае превысила 5 млн га, яровой сев проведен на 4,6 млн га. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 3,2 миллиона гектаров, в том числе яровые занимают более 3 млн гектаров.

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