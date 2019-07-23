Вашингтон, 23 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В сети опубликован самый короткий тест, который позволит определить уровень интеллекта человека. Он состоит всего из трёх математических заданий.

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

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Как сообщает Mirror, первоначально этот тест был частью исследовательской работы, которую в 2005 году опубликовал профессор Массачусетского технологического института (MIT, США) Шейн Фредерик. В нём приняли участие свыше 3 тыс. человек, в том числе студенты Йельского университета и Гарварда. Отмечается, что при всей видимой лёгкости заданий, дать правильные ответы удалось только 17% испытуемым.

Задачи выглядят следующим образом:

— Бита и мяч в сумме стоят $1,10. Сколько стоит мяч, если бита дороже него на $1?

— Если для создания пяти изделий пяти машинам требуется пять минут, то сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы изготовить 100 изделий?

— В озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Чтобы они полностью заполнили собой озеро, потребуется 48 дней. Сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Как отмечает автор теста, для правильного решения предложенных задач необходимо «подавить» ответы, которые первыми приходят в голову, — 10 центов, 100 минут и 24 дня. Правильные ответы: пять центов, пять минут и 47 дней.