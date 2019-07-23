Хамамацу, Япония, 23 июля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Японская автокомпания Suzuki в рамках Индонезийского автосалона представила концепт новой версии внедорожника под названием Jimny Tough. Об этом 23 июля сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Jimny Tough

Новая модель предназначена для использования в условиях сурового бездорожья. Обновлённый внедорожник получил доработанную подвеску, а клиренс увеличился до 360 мм.

Автопроизводители установили под капот автомобиля стандартный мотор для глобальной версии с рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью до 105 л. с. С движком агрегатируется 5-скоростная механическая коробка передач. Привод у внедорожника 4×4.

Особенностью модели стал экстерьер. Кузов машины покрашен «Раптором» — матовой краской, которая защищает от царапин. Также модель получила модернезированные жесткие бампера, электрическую лебедку и дополнительную защиту днища. Кроме того, автомобиль оснащён кенгурятником и дополнительными фонарями на крыше.

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