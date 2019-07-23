Лондон, 23 июля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Новый лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из Европейского союза 31 октября 2019 года, об этом 23 июля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Заявление было сделано сразу же после победы на выборах нового главы партии в центре Лондона.

«Мы собираемся завершить выход из содружества 31 октября» , — подчеркнул Джонсон в своей первой речи на посту лидера консерваторов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост 24 июля, новым главой правительства Соединённого Королевства станет глава правящей Консервативной партии, коим был избран Борис Джонсон.