Москва, 23 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Санкции, введённые против Северной Кореи, сильно мешают Южной Корее наладить отношения с Пхеньяном, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Южнокорейское общество расколото. Сейчас у власти в Южной Корее стоят те, кто выступает за улучшение отношений с Северной Кореей, за диалог и так далее. И им, конечно, санкции сильно мешают, — сказал Воронцов. — Но Южная Корея — ближайший союзник США, и США оказывают на неё сильное влияние. Однако Мун Чжэ Ин пытается убедить Трампа в том, что частичное ослабление санкций возможно и полезно. Более того, тот режим санкций против КНДР, который действует сейчас, сильно препятствует развитию межкорейских экономических связей. Мун Чжэ Ин хочет что-то сделать и восстановить их».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр по делам воссоединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль заявил о необходимости провести с КНДР переговоры на высоком уровне, чтобы придать импульс двусторонним отношениям. В то же время официальное предложение Пхеньяну до сих пор не отправлено, так как, по словам министра, необходимо дождаться «подходящих условий».