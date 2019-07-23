Москва, 23 июля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В 2017 году Китай резко сократил свои экономические связи с Северной Кореей, и это отразилось на состоянии её внешней торговли, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций (KTIPA) о том, что внешняя торговля КНДР сократилась почти вдвое из-за санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз из Китая

«Позиция официальных южнокорейских органов, касающаяся состояния северокорейской экономики, всегда отличалась оценкой в сторону занижения, — сказал Воронцов. — Но в целом эти цифры кое-что отражают, хотя важно понимать, что КНДР не публикует официальных данных и статистика носит оценочный характер. Однако то, что внешняя торговля сократилась, не удивительно. Главным торговым партнёром КНДР был Китай, но в 2017 году он подключился к санкциям по полной программе и резко сократил свои экономические связи с Северной Кореей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций (KTIPA) выпустило доклад, авторы которого сообщили, что санкции против Северной Кореи привели к закономерному результату — внешняя торговля страны сократилась практически вдвое. По итогам 2018 года объём экспорта и импорта КНДР составил 2,8 млрд долларов, что на 49% ниже показателя 2017 года, когда он находился на уровне 5,6 млрд долларов.