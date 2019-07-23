Москва, 23 июля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Госдуме видят основания для наказания чиновников Хабаровского края в связи с пожаром в палаточном лагере «Холдоми», передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

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«Требуется правовая оценка действий должностных лиц, принимавших решения в составе краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Хабаровском крае», — считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что на стадии приемки лагеря не были учтены очевидные вещи. Так, по словам депутата, «Холдоми» включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2019 год, размещенный на сайте министерства образования и науки края. Более того, там же указано, что первая смена рассчитана на 250 детей, а вторая и последующие — на 450 детей.

«Следовательно, все уполномоченные службы знали о значительном увеличении количества отдыхающих детей. В соответствии с постановлением правительства плановые проверки по пожарной безопасности должны были проводиться один раз перед началом каникул, а проверки санэпиднадзора — один раз перед началом каникул и не чаще одного раза в смену. Совершенно очевидно, что увеличение количества детей практически в два раза должно было стать основанием для повышенного контроля уполномоченных органов за деятельностью детского лагеря. Кроме того, на сайте «Холдоми» указано, что деревянные коттеджи рассчитаны на 250 мест, соответственно, проживание еще 200 детей в каждую смену планировалось не в коттеджах. И, конечно, необходимо было уточнить, а в каких условиях будут проживать эти дети», — рассуждает Яровая.

В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись.