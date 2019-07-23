Москва, 23 июля, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Закон принят по итогам «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

Aleksey Yermolov Российский спецназ. Дагестан. 1999

Статус ветеранов боевых действий получат принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики. Решение о присвоении статуса будет приниматься высшим исполнительным органом госвласти республики.

Одновременно на ополченцев может быть распространен статус инвалидов боевых действий — таких в республике насчитали 15 человек.

Ранее в ходе дискуссии поднимался вопрос о статусе ветеранов боевых действий для чеченских ополченцев.