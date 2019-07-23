Хамамацу, Япония, 23 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Изображение нового внедорожника Suzuki XL6 появилось в интернете до официальной премьеры. Снимок размещён на сайте CarsWeek.Ru.

CarsWeek.Ru Suzuki XL6

На фото Suzuki XL6 без какого-либо камуфляжа. В основе новинки лежит моноприводная платформа компактвэна Ertiga Cross. От базовой модели новинка отличается модернизированной решеткой радиатора, увеличенным клиренсом и рейлингами на крыше. Кроме того, автопроизводитель снабдил Suzuki XL6 переработанными бамперами, атлетичными колесными арками и пластиковой защитой порогов. В салоне машины имеются три ряда сидений.

Под капотом машины размещён 1,5-литровый «атмосферник» с максимальной мощностью в 104 л. с. Он агрегатируется с 5-скоростной МКПП.

Габариты внедорожника практически не изменились.

Презентация нового авто состоится в самое ближайшее время, поскольку уже 21 августа 2019 года стартуют продажи новинки.

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