Орел, 23 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. На 4,2 тыс. человек, или на 2%, сократилось число работников в организациях Орловской области в январе — мае 2019 года, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Такие данные 22 июля опубликовал Орёлстат.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В общей сложности сегодня число работающих в регионе граждан составляет 207,1 тыс. человек. При этом только 78% от этого количества работают в штате.

Потребность орловских работодателей, по данным Орёлстата, с начала года выросла на тысячу человек — с 5,3 тыс. до 6,3 тыс. На 100 заявленных вакансий в регионе приходится 63 человека. При этом к концу июня 2019 года в государственных учреждениях службы занятости населения стояло четыре тысячи человек, а уровень регистрируемой безработицы составил 1,0%.