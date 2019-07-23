Хабаровск, 23 июля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Девочка Софья, погибшая в пожаре в палаточном лагере в турцентре «Холдоми» под Хабаровском, сегодня, 23 июля, должна была отпраздновать день рождения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Пожар в «Холдоми»

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Погибшей при пожаре девочке во вторник, 23 июля, исполнилось бы 11 лет.

С семьями пострадавших детей работают психологи МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в турцентре «Холдоми» под Хабаровском пострадали девять человек. Один ребёнок погиб, трое находятся в реанимации со 100% ожогов тела, их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ещё один ребёнок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре. Пострадавшим от угарного газа взрослым оказана амбулаторная помощь.