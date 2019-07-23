Пхеньян, 23 июля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Северная Корея использует все новые способы минимизировать ущерб от международных санкций. В частности, правительство страны активизировало усилия по привлечению иностранных туристов в летний сезон, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Rita Willaert Северная Корея

На северокорейском туристическом сайте DPRKorea Tour появились новые программы. В частности, иностранным гостям предлагается отправиться на священную гору Пэкту, посетить крупнейшие города страны, а также насладиться крупномасштабным гимнастическим представлением на огромном стадионе в столице КНДР. Кроме того, на сайте размещён комплексный тур для любителей бега, которые в сентябре могут посетить Пхеньян для участия в марафоне. Главным образом, подобные предложения ориентированы на китайских туристов, которые составляют подавляющее большинство приезжающих в КНДР иностранцев, однако подать заявку на участие в туре могут и жители других стран.

Усилия КНДР в первую очередь направлены на получение иностранной валюты, острый дефицит которой сейчас испытывает северокорейская экономика. Валюта необходима для незаконного приобретения санкционных товаров и закупки сырья, поясняют эксперты.