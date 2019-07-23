Москва, 23 июля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Центральный банк РФ решил побудить граждан России уделять больше внимания покупке российских ценных бумаг вместо иностранных, предполагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Банк России планирует обязать граждан РФ, решивших купить иностранные ценные бумаги, проходить специальный тест на знание рисков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Я не понимаю мотивов поведения Центрального банка в этом случае, потому что вложение в любые акции — это рискованная операция даже для профессионалов, — сказал Колганов. — Единственный мотив, который здесь может предполагать Центральный банк, это побудить инвесторов больше внимания уделять отечественным ценным бумагам за счёт иностранных. Возможно, кто-то действительно не захочет связываться и не станет инвестировать в иностранные ценные бумаги, но едва ли это серьёзно сдвинет баланс инвестиций в пользу российских ценных бумаг. Крупных инвесторов это препятствие точно не остановит, а изменить ситуацию исключительно за счёт мелких игроков вряд ли получится».

Кроме того, экономист уточнил, что предпочтение тех или иных ценных бумаг зависит от того, как они котируются на бирже, — от стабильности курса или от перспектив роста этого курса и от стабильности выплаты дивидендов. Если такие условия обеспечиваются, тогда ценные бумаги становятся привлекательными.

Напомним, как сообщалось ранее, по информации РБК, Центральный банк не отказался от планов внести поправки в законодательство РФ о категориях инвесторов, согласно которым гражданам России не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без прохождения тестирования на знание рисков. Такое решение чиновники обосновывают стремлением защитить начинающих и непрофессиональных инвесторов.