Красноярск, 23 июля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 23 июля действуют 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, в авиационной зоне зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 6,4 тыс. га — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении задействовано более 400 человек, более 20 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

Большинство возгораний зафиксировано в так называемой зоне контроля на отдалённых и труднодоступных территориях, где, по информации минлесхоза, «практически нет населённых пунктов и ценных лесов». Власти имеют право не тушить такие пожары, так как, согласно выводам специальной комиссии, они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. В крае зафиксировано 112 таких пожаров на площади 740 тыс. га, три из них всё же тушат сотрудники авиапожарной службы.

В Эвенкии, где действует основная часть возгораний, усилена лесопожарная группировка, туда переброшено более 200 авиапожарных.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров (в Эвенкийском районе) на общей площади более 9,3 тыс. га, в том числе пять очагов — в зоне контроля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров введён режим ЧС. На утро 22 июля в регионе действовал 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.

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Жители Красноярска жалуются на сильное задымление в городе из-за лесных пожаров.

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О задымлении сообщают и другие регионы Сибири, объясняя сложившуюся ситуацию действующими природными пожарами на территории Красноярского края и Иркутской области. Действующими в Иркутской области по состоянию на 23 июля остаются 44 пожара на площади 73 142 га, в том числе 69 172 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области действует ещё 44 возгорания на территории в 252 034 га, которые в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов решено не тушить.

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