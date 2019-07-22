Красноярск, , 09:58 — REGNUM

В Красноярском крае на утро 22 июля зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 7,5 тыс. га.

Лесной пожар (сс) skeeze

В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. В тушении задействованы более 420 человек, более 20 единиц техники.

Основная часть возгораний зафиксирована в так называемой зоне контроля. Это крайне отдаленные и труднодоступные территории, где «практически нет населённых пунктов и ценных лесов», утверждают в профильном министерстве. По решению специальной комиссии, власти имеют право не тушить такие пожары, так как они «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 93 на площади 649 тыс. га.

За прошедшие выходные (20−21 июля) в крае ликвидированы 40 лесных пожаров в четырёх районах на общей площади более 17 тыс. га, в том числе 25 очагов возгораний в зоне контроля.

В минлесхозе уточнили, что все лесные пожары сейчас зафиксированы в Эвенкии, где долгое время отсутствуют осадки и температура воздуха держится на отметке +30. Ситуация усугубляется сильными порывами ветра и высокой грозовой активностью. Пожары возникли из-за сухих гроз. В Эвенкии усилена лесопожарная группировка, туда перебросили более 100 авиапожарных.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров действует режим ЧС. 20 июля (в этот день в регионе было зарегистрировано 110 лесных пожаров на площади 350,4 тыс. га) в минлесхозе сообщили о задымлении в Красноярске и ряде районов из-за лесных пожаров, действующих в Эвенкийском муниципальном районе края и на территории Иркутской области. Дымку в краевой центр принес северо-восточный ветер.

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