Москва, 23 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Законопроект о материальной ответственности военнослужащих правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля. Оплатить ущерб можно будет и в рассрочку.

ИА REGNUM Военнослужащие

Срок привлечения военнослужащих к материальной ответственности составляет три года со дня обнаружения ущерба. Днем обнаружения ущерба следует считать день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим.

«Не допускается привлечение военнослужащих к материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие исполнения приказа командира (начальника), в результате правомерных действий, действий (бездействия), связанных с оправданным служебным риском, или действия непреодолимой силы, а также за ущерб, причиненный в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны», — следует из поправок.

Законопроект устанавливает и размер компенсации за причиненный военнослужащими ущерб. Так, согласно поправкам, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, несут ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более двух окладов месячного денежного содержания, а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, — в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет. Также установлен размер ответственности для призванных на сборы, а также мобилизованных.

Военнослужащий вправе произвести возмещение ущерба с рассрочкой платежа, следует из текста поправок.

Правительство также настаивает на том, что командиры (начальники), не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности в течение одного года.