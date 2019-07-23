Турин, Италия, 23 июля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» готовит предложение ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Неймар

По информации издания, «Ювентус» готов предложить обменять Неймара на полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалу, а также доплатить существенную сумму.

Отмечается, что ПСЖ не заинтересован в обмене, а рассматривает только финансовые предложения за футболиста.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим игроком в истории футбола.