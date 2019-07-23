Варшава, 23 июля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Власти Польши пригласили Германию на годовщину начала Второй мировой войны, сообщает пресс-служба президента республики.

Немецкие солдаты на польской границе. 1 сентября 1939

Отмечается, что Польша пригласила на мероприятия, посвященные 80-летию начала войны, членов Североатлантического альянса, Евросоюза, а также Восточного партнерства и Белоруссию.

В Варшаве заявили, что не позвали Россию на мероприятия из-за якобы нарушения СССР международного права в 1939 году.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

Читайте также: Кто и когда начал Вторую мировую войну и кто её закончил?

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года депутат Сейма Польши Януш Шевчак заявил, что польские власти намерены потребовать от Германии по меньшей мере $900 млрд в качестве репараций за ущерб, понесённый во время Второй мировой войны.

Он отметил, что до тех пор, пока власти ФРГ не погасят задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, им стоит сохранять исключительную сдержанность, когда дело касается нападок на польское правительство.

Читайте также: Варшава без Путина. Внешняя политика России пугает вице-премьера Польши