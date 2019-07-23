Москва, 23 июля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах компании.

istara Золотые слитки

Вместе с тем «Полюс» показал увеличение выпуска золота Доре — за полгода его производство увеличилось на 17% и составило 1 362 тыс. унций.

Расчетная выручка от продаж золота в годовом сопоставлении увеличилась на 26% до $1627 млн (100 млн рублей) при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1311 (82,7 тыс. рублей) за унцию, что в целом соответствует уровню первого полугодия 2018 года.

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.