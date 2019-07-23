Борзя, Забайкальский край, 23 июля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Национальный проект «Здравоохранение» помог обновить как внешний вид, так и материально-техническую базу Борзинской центральной больницы. О поступлении нового дорогостоящего оборудования, благодаря которому почти 30 тысяч граждан смогут получать теперь качественную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Дефибриллятор в Борзинской центральной больнице

Правительство Забайкальского края Дефибриллятор в Борзинской центральной больнице

Как пояснил главный врач Борзинской центральной районной больницы Дугоржап Доржиев, стационар получил функциональные кровати, прикроватные кресла, шприцевые насосы и моющую машину для эндоскопов. К дорогостоящему оборудованию относятся два аппарата для обеззараживания медицинских отходов (каждый аппарат обошелся более чем в миллион рублей). Также больницу оснастили новым аппаратом УЗИ и оборудованием для офтальмологического кабинета.

Из других новшеств известно, что по программе развития детского здравоохранения для Борзинской ЦРБ построена колясочная, проведен ремонт в регистратуре поликлиники (расширены помещения и адаптированы для комфорта работников и пациентов) и в помещении для кормления грудничков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. И на эти регионы стали распространять все преференции, полагающиеся дальневосточникам. В частности, речь идёт о создании единого диспетчерского центра, работа которого уже в в 2020 году позволит сократить время приезда медицинских бригад к пациентам.

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Всего на территории Забайкальского края насчитывается 1400 объектов здравоохранения, из них 1120 находятся за пределами срока эксплуатации, 372 — в деревянном исполнении, 340 требуют капитального ремонта.