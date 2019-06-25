Нацпроект и вхождение в ДФО поможет Забайкалью улучшить медуслуги

Чита, , 06:57 — REGNUM Проводимая властями Забайкалья и Дальневосточного федерального округа новая экономическая политика поможет развитию сферы здравоохранения в регионе. Как следует из официального сообщения пресс-службы забайкальского губернатора, речь идёт о создании единого диспетчерского центра, работа которого уже в в 2020 году позволит сократить время приезда медицинских бригад к пациентам.

«Удастся это благодаря капитальному ремонту здания для станции скорой медицинской помощи. По плану социального развития центров экономического роста из федерального и регионального бюджетов на ремонт будет потрачено 53,2 миллиона рублей. Это позволит повысить доступность и качество оказания экстренной и неотложной помощи всем жителям Забайкальского края», — пояснили в правительстве Забайкальского края.

По оценке главного врача Николая Коновалова, единый диспетчерский центр необходимо размещать в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям для медицинских организаций, но поскольку в здании по улице Нагорная, 100 в Чите свободных площадей нет, выбор пал здание бывшей психиатрической больницы №1, в посёлке Антипиха. До середины 2020 года оно будет капитально отремонтировано. На эти цели в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста предусмотрено 53,2 миллиона рублей. Также в этом помещении планируется разместить территориальный центр медицины катастроф.

«Всего на территории края 1400 объектов здравоохранения, из них 1120 находятся за пределами срока эксплуатации, 372 — в деревянном исполнении, 340 требуют капитального ремонта. Радует, что благодаря пристальному вниманию со стороны федерального центра и правительства региона нам постепенно удастся привести подведомственные учреждения в порядок», — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Старновский.

Всего согласно плану социального развития центров экономического роста забайкальскому здравоохранению выделено более трех миллиардов рублей. Обеспечить доступность медицинских услуг позволит национальный проект «Здравоохранение» с объемом финансирования более трех миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Указ о переводе Забайкальского края и Бурятии из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2018 года. В послании Федеральному Собранию 2019 года он также поставил задачу по выводу дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям и по качеству жизни людей.

В 2018 году Забайкальскому краю было выделено более 83 миллионов рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 109 миллионов рублей из федерального бюджета направили на развитие материально-технической базы детских поликлиник.

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