Москва, 23 июля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. Российское отделение международной экологической организации Greenpeace подготовило официальное обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. В письме экологи просят отказаться от идеи проводить строительство Юго-Восточной хорды столицы (ЮВХ) вблизи могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

В письме Greenpeace на имя Собянина (документ, а также результаты экспертиз есть в распоряжении ИА REGNUM ) указано, что организация получает массовые обращения жителей Южного административного округа Москвы с жалобами на планируемое строительство ЮВХ через участки радиоактивного загрязнения вблизи железнодорожной платформы «Москворечье».

"Уровень радиации (мощность дозы гамма-излучения) на склоне, согласно Акту обследования (приложение 1), подписанному 30.04.2019 представителями ФГУП «Радон», МЧС и общественности, достигает 61,4 мкЗв/ч (при обычных, фоновых значениях ниже 0,2 мкЗв/ч). Наличие нескольких участков радиоактивного загрязнения признаётся госкорпорацией «Росатом» в письме от 23.04.2019 за подписью директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ, и ВЭ ЯРОО Крюкова О.В. (приложение 2). Представители «Росатома» упоминают наличие на территории завода и прилегающих территориях участков с удельной активностью альфа-изотопов выше 10 000 Бк/кг (по российским нормам, удельная альфа-активность выше 1 000 Бк/кг позволяет отнести материал к радиоактивным отходам)», — сказано в обращении на имя мэра Москвы.

В письме также указано, что Greenpeace на протяжении нескольких лет пытается привлечь внимание к данной проблеме. Экологи сообщают, что уже информировали о данной проблеме правительство Москвы, МЧС и ФГУП «Радон» в 2011 году. В связи с высоким уровнем угрозы радиации экологи официально намерены попросить Собянина незамедлительно отметить очаги радиоактивного загрязнения знаками «радиационная опасность», ограничить доступ граждан на опасную территорию, в присутствии общественности отобрать пробы загрязнённого грунта и провести их исследование.

Помимо этого, Greenpeace просит установить санитарно-защитную зону и зону наблюдения выявленного пункта размещения радиоактивных отходов, разработать, обсудить с общественностью и реализовать программу рекультивации радиационно опасного объекта. Последним пунктом в списке стоит просьба не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, Greenpeace выступило против строительства ЮВХ вблизи могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.