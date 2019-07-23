Москва, 23 июля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Запрет на использование мобильных телефонов для сотрудников банков может быть введён в России, пишет 23 июля газета «Известия».

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Об этом сообщили вице-президент ассоциаций банков России Алексей Войлуков и вице-президент российских банков Олег Скворцов. Такие меры, считают их инициаторы, позволят пресекать утечку данных клиентов или банка в виде снимков на телефоны.

«Банк — серьёзная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией, поэтому в этой сфере такие ограничения уместны», — пояснил Скворцов.

Возможно, сотрудникам банков будут выдавать телефоны, у которых нет видеокамер. Соответствующие рекомендации для банков могут появиться в сентябре 2019 г.