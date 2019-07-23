Вашингтон, 23 июля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел встречу с главами семи крупнейших американских IT-корпораций, сообщает пресс-служба Белого дома.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

Сообщается, что руководители таких компаний как Google, Intel, Cisco и других, обратились к американскому лидеру с просьбой разрешить выдачу лицензий для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei. При этом главы корпораций поддержали политику Трампа по ограничению закупок и продаж продукции Huawei. Трамп согласился с просьбой компаний о выдаче лицензий от американского минторга.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года власти США включили китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в «черный список», запрещающий сотрудничество с ним американских компаний без специальных лицензий. Сам Трамп заявил, что это решение может быть пересмотрено в будущем.