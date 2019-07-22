Москва, 23 июля, 2019, 02:03 — ИА Регнум. Появление песни Виктора Цоя «Группа крови» на концерте американской группы Metallica в Москве объяснил Владимир Зубицкий, организатор концерта Metallica в Москве, передает РБК.

Kreepin Deth Metallica

По его словам, американская группа исполнила песню Цоя, потому что она, выступая, всегда исполняет «какую-то знаковую песню этой страны». Зубицкий упомянул о влиянии менеджеров на концертную программу.

«Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя и правильную песню, и серьезно к этому подготовились, — сказал Зубицкий. — Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная».

Напомним, на концерте в «Лужниках» (Москва) Metallica исполнила песню Цоя «Группа крови».