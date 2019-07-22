Вашингтон, 23 июля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Нарушения при обработке личных данных пользователей Facebook обойдутся создателям социальной сети в сумму в пять миллиардов долларов, сообщает Reuters.

mkhmarketing Эмблема Facebook

Решение оштрафовать Facebook на эту сумму принято американской Федеральной торговой комиссией и о нём объявят в ближайшее время.

Напомним, в Штатах в отношении Facebook идёт уголовное расследование из-за ряда сделок, заключённых с Apple, Amazon и другими крупными компаниями. Предположительно, сделки предполагали передачу компаниям персональных данных пользователей.