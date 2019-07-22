Солнечный, Хабаровский край, 22 июля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого один ребёнок погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить «причины и условия, способствовавшие совершению преступления», говорится в сообщении СК.

Как передавало ИА REGNUM, пожар произошёл 22 июля в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. При пожаре сгорели 20 из 26 палаток. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения, ещё трое детей госпитализированы. Всего в лагере находились 189 детей.