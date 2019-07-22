Москва, 22 июля, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Распространение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные сигареты одобрено российским правительством.

Ян Брейгель Младший. Сатира на курильщиков

Сайт правительства 22 июля опубликовал официальный отзыв правительства на законопроект, который предусматривает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные сигареты.

Законопроект будет распространён и на кальяны. Законопроект будет одобрен «с учётом замечаний».

«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция министерства здравоохранения России о том, что регулирование электронных и обычных сигарет должно быть единым, одобрила Комиссия российского правительства по профилактике правонарушений.