Москва, 22 июля, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Наиболее распространённая заработная плата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Об том 22 июля сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кошелек

Отмечается, что именно эта сумма соответствует модальному (то есть наиболее часто встречающемуся) показателю заработка в России за апрель 2019 года и наиболее объективно отражает уровень доходов населения в стране.

При этом средний по стране показатель заработной платы в апреле составил 47,7 тысячи рублей. Разница между двумя этими цифрам свидетельствует о сохранении неравенства в российском обществе, считают опрошенные изданием эксперты.

Сообщается, что в Минтруде, Минэкономразвития и Минфине воздержались от комментариев относительно этих данных.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.